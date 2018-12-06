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Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки та оборони

Новини » Політика    06.12.2018 - 08:44
Рада сьогодні розгляне питання нацбезпеки та оборони
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент сьогодні розгляне законопроект про прилеглу зону

Верховна рада України на пленарному засіданні 6 грудня розгляне питання національної безпеки і оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, нардепи розглянуть зміни до закону про статус ветеранів війни щодо посилення соцзахисту борців за незалежність України у XX столітті, законопроект про прилеглу зону і протимінну діяльність. Також парламент має намір внести зміни до деяких законів щодо імпорту продукції оборонного призначення, захисту інформаційного простору та протидії Росії в інформаційній сфері.

Крім того, у порядку денному значиться ратифікація угоди з Нідерландами про продовження роботи Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2019 року. Також нардепи можуть заслухати звіт слідчої комісії про розслідування фактів розкрадання в армії з 2004 по 2017 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент 6 грудня може розглянути законопроект про вибори в об'єднаних територіальних громадах в тих областях, де оголошено військовий стан.

Відзначимо, напередодні спікер Ради Андрій Парубій підписав законопроект про державний бюджет на 2019 рік.

 

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Теми: Засідання Ради
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