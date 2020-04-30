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Рада сьогодні розгляне спецпроцедуру для прискорення прийняття закону про банки

Новини » Політика     30.04.2020 - 09:50
Рада сьогодні розгляне спецпроцедуру для прискорення прийняття закону про банки
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше в Раді зібрали 150 підписів за застосування спецпроцедуры

Верховна рада на позачерговому засіданні 30 квітня розгляне спеціальну процедуру, яка дозволить прискорити процес прийняття закону про банках. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, парламент розглянемо застосування особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні, передбаченої статтею 119-1 Закону України "Про Регламент Верховної ради України", при розгляді у другому читанні проекту закону про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності

Раніше РБК-Україна писало, що народні депутати зібрали 150 підписів для ініціювання спецпроцедуры для розгляду антиколомойского закону про банки. Після цього питання буде винесено на голосування в сесійний зал.

Також повідомлялося, що закон про банки після прийняття можуть оскаржити у Конституційному суді України. До закону є ряд питань з точки зору відповідності Конституції та міжнародним конвенціям.

До цього фінансовий комітет парламенту рекомендував Раді прийняти закон про банки у другому читанні після того, як пройшов всі правки до проекту.

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