Рада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Отставку Гройсмана могут вынести на голосование в ходе утреннего заседания

Верховная рада Украины на пленарном заседании 30 мая рассмотрит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Согласно повестке Верховной рады, сегодня на голосование вынесут проект постановления об отставке Гройсмана. Кроме того, парламент рассмотрит назначение должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также на сегодня запланировано рассмотрение законопроекта о полном среднем образовании и блок вопросов аграрной политики.

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсмана пригласили на утреннее заседание БПП перед голосованием за отставку.

На прошлой неделе он зарегистрировал в Раде заявление об отставке после того, как на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский попросил Кабмин сложить свои полномочия.

В то же время представитель правительства в Верховной раде, нардеп Вадим Денисенко не исключает, что Рада может провалить отставку Гройсмана. По его мнению, для этого решения может не хватить голосов из-за отсутствия нардепов в сессионном зале. В частности, он добавил, что многие депутаты приступили к работе на округах после объявления досрочных парламентских выборов.