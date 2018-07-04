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Рада сегодня рассмотрит изменения в законы об образовании и таможенном кодексе

НовостиПолитика    04.07.2018 - 09:09
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Планируется также ратификация ряда международных соглашений

Верховная рада Украины сегодня, 4 июля, в ходе заседания планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Об этом свидетельствует повестка дня заседания, опубликована на сайте парламента.

Также Рада рассмотрит во втором чтении проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Кроме того, в первом чтении нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно предотвращения смертности на дорогах.

Планируется также ратификация ряда международных соглашений.

Напомним, вчера, 3 июля, Верховная рада одобрила усиление ответственности за неуплату алиментов.

В частности, предполагается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

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Теги публикации: Верховная Рада, образование, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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