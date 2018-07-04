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Рада сьогодні розгляне зміни до законів про освіту та митний кодекс

НовиниПолітика    04.07.2018 - 09:09
Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)
Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)

Планується також ратифікація ряду міжнародних угод

Верховна рада України сьогодні, 4 липня, в ході засідання планує розглянути у першому читанні проект закону про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту". Про це свідчить порядок денний засідання, опублікований на сайті парламенту.

Також Рада розгляне у другому читанні проект закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Окрім того, у першому читанні нардепи розглянуть проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах.

Планується також ратифікація ряду міжнародних угод.

Нагадаємо, вчора, 3 липня, Верховна рада схвалила посилення відповідальності за несплату аліментів.

Зокрема, передбачається посилити відповідальність за несплату аліментів і збільшити термін обігу і період, за який можуть бути стягнуті аліменти.

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Теги публікації: Верховна Рада, Освіта, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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