Рада сьогодні може провести позачергове засідання

Фото: Рада (РБК-Україна)

Сьогодні збиратимуть підписи для проведення позачергового засідання

Верховна рада може сьогодні зібратись на позачергове засідання. Це відбудеться, якщо буде підтримка народних депутатів України.

Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що будуть збирати підписи для проведення позачергового засідання парламенту сьогодні.

"Опозиція нарікає, що треба напрацювати закони по COVID-19. Я хочу повідомити всіх колег, що сьогодні ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засідання", - заявив Арахамія.

Він звернувся до Разумкова, щоб розглянути ці невідкладні для країни закони.

"Листи вам надані, ви можете зібрати 150 підписів. Я не заперечую, якщо буде підтримка народних депутатів - я сьогодні можу оголосити позачергове засідання" - відповів Разумков.

Нагадаємо, в коментарі виданню заступник глави фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада може відправити Смолія у відставку в п'ятницю, 3 липня.

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Автор: Анастасия Рокитна