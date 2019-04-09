Рада сегодня продолжит рассмотрение "языкового закона"

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

"Языковой закон" продолжат рассматривать на заседании 9 апреля

Верховная рада Украины на пленарном заседании 9 апреля продолжит рассмотрение "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

В частности, в повестке дня значится только рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (второе чтение).

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что нардепам осталось рассмотреть 862 поправки к "языковому закону". Кроме того, в парламентской повестке дня в ближайшие дни появятся вопросы аграрной политики, информатизации, ТЭК и ратификации международных договоров.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что "языковой закон" может быть не проголосован до 21 апреля из-за того, что часть народных депутатов находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он также отметил, что закон "О функционировании украинского языка" должен быть принят независимо от результатов выборов.