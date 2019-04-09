ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня продолжит рассмотрение "языкового закона"

Новости » Политика    09.04.2019 - 08:41
Рада сегодня продолжит рассмотрение "языкового закона"
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

"Языковой закон" продолжат рассматривать на заседании 9 апреля

Верховная рада Украины на пленарном заседании 9 апреля продолжит рассмотрение "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

В частности, в повестке дня значится только рассмотрение проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (второе чтение).

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что нардепам осталось рассмотреть 862 поправки к "языковому закону". Кроме того, в парламентской повестке дня в ближайшие дни появятся вопросы аграрной политики, информатизации, ТЭК и ратификации международных договоров.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий считает, что "языковой закон" может быть не проголосован до 21 апреля из-за того, что часть народных депутатов находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он также отметил, что закон "О функционировании украинского языка" должен быть принят независимо от результатов выборов.

 

Порошенко призвал Раду принять закон об импичменте
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины языкВерховная РадаЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь