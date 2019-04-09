ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"

Новини » Політика    09.04.2019 - 08:41
Рада сьогодні продовжить розгляд "мовного закону"
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

"Мовний закон" продовжать розглядати на засіданні 9 квітня

Верховна рада України на пленарному засіданні 9 квітня продовжить розгляд "мовного закону". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Зокрема, у порядку денному значиться тільки розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання).

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що нардепам залишилося розглянути 862 поправки до "мовного закону". Крім того, у парламентському порядку денному в найближчі дні з'являться питання аграрної політики, інформатизації, ПЕК та ратифікації міжнародних договорів.

У той же час голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький вважає, що "мовний закон" може бути не проголосовано до 21 квітня через те, що частина народних депутатів знаходиться на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Він також зазначив, що закон "Про функціонування української мови" має бути прийнятий незалежно від результатів виборів.

 

Порошенко закликав Раду ухвалити закон про імпічмент
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України языкВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся