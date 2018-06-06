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Рада сегодня продолжит рассматривать поправки к проекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    06.06.2018 - 08:40
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В повестке дня Рады значится только законопроект об антикоррупционном суде

Верховная рада Украины на пленарном заседании 6 июня продолжит рассматривать поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Согласно повестке дня, нардепы после регистрации и объявления предложений приступят к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, накануне Верховная рада рассмотрела 1656 поправок к законопроекту об антикоррупционном суде. Отметим, всего в законопроекте 1927 поправок. При этом около 50 вчера поправок были пропущены, к ним нардепы вернутся после прохождения остальных правок, так как пропущенные касаются спорных вопросов по антикоррупционному суду, в частности полномочий совета международных экспертов.

 

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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