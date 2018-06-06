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Рада сьогодні продовжить розглядати поправки до проекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    06.06.2018 - 08:40
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

В порядку денному Ради значиться тільки законопроект про антикорупційний суд

Верховна рада України на пленарному засіданні 6 червня продовжить розглядати поправки до законопроекту про антикорупційний суд. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті парламенту.

Відповідно до порядку денного, нардепи після реєстрації та оголошення пропозицій приступлять до розгляду у другому читанні законопроекту про Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, напередодні Верховна рада розглянула 1656 поправок до законопроекту про антикорупційний суд. Зазначимо, всього в законопроекті 1927 поправок. При цьому близько 50 вчора поправок були пропущені, до них нардепи повернуться після проходження інших правок, так як пропущені стосуються спірних питань щодо антикорупційного суду, зокрема повноважень ради міжнародних експертів.

 

Питання щодо ради міжнародних експертів антикорупційного суду поки не узгоджене, - Парубій
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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