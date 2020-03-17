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Рада сегодня назначит нового генпрокурора

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Также Рада рассмотрит вопрос о министре экономического развития

На еще одном внеочередном заседании Рады, которое инициировал президент Владимир Зеленский, рассмотрят вопрос о министре экономического развития и назначение генерального прокурора. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, спикер Рады попросил комитет по вопросам экономического развития и правоохранительный комитет собраться для принятия решения.

"Будут рассматриваться 2 вопроса - о министре экономического развития, второй вопрос - назначение генерального прокурора. Прошу комитет по вопросам экономического развития и правоохранительный комитет собраться", - заявил Разумков.

Также нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале написал, что Игоря Петрашко могут сегодня назначить главой Минэкономики.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором.

РБК-Украина писало, что 6 марта исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально был назначен Виктор Чумак. До отставки предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

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