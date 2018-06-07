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ВР сегодня изберет аудитора НАБУ от парламента, - нардеп

НовостиПолитика    07.06.2018 - 10:55
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

Предполагается, что это будет второй принятый за сегодня законопроект

Верховная рада Украины сегодня изберет представителя парламента в комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом в кулуарах сообщила представитель президента в парламенте, нардеп от БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы думаем, что разблокируем этот вопрос (избрание аудитора НАБУ от парламента, - ред.), ведь в законе о предотвращении и противодействии коррупции четко сказано, что по результатам определенного периода работы НАБУ и САП должен быть обязательно проведен аудит на предмет принятых решений", - заявила Луценко.

Она добавила, что это будет второй законопроект, за который проголосуют сегодня.

"Если Рада сегодня голосованием определится из двух кандидатур, то президент и правительство завершат процедуру определения аудиторов", - добавила Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что антикоррупционный комитет рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ от Рады.  

 

Рада проголосует за создание антикоррупционного суда между 11:30 и 12:00, - Парубий
Теги публикации: НАБУ, аудит, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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