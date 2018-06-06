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Антикоррупционный комитет рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора НАБУ от Рады

НовостиПолитика    06.06.2018 - 17:37
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Рада будет определяться по кандидатам с помощью рейтингового голосования

Комитет парламента по вопросам предотвращения коррупции рекомендовал двух кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от Верховной рады. Об этом РБК-Украина заявил заместитель главы комитета, народный депутат Виктор Чумак.

"Всего было пять кандидатов, два из них рекомендованы. Теперь Рада будет голосовать за избрание аудитора НАБУ от ВР. Сначала будет рейтинговое голосование, кто наберет больше голосов - фамилию того и вынесут на финальное голосование", - сообщил Чумак.

Он добавил, что рекомендованы на должность аудитора кандидатуры правозащитника, партнера компании Baker&McKenzie Томаса Файерстоуна и украинского правоведа-международника Владимира Василенко.

Напомним, 24 мая антикоррупционный комитет на своем очередном заседании не смог рассмотреть вопрос избрания кандидата на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) от парламента из-за отсутствия депутатов.

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Теги публикации: Виктор Чумак, НАБУ, аудит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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