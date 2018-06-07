ВР сьогодні обере аудитора НАБУ від парламенту, - нардеп

Передбачається, що це буде другий прийнятий за сьогодні законопроект

Верховна рада України сьогодні обере представника парламенту в комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це в кулуарах повідомила представник президента в парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми думаємо, що розблокуємо це питання (обрання аудитора НАБУ від парламенту, - ред.), адже в законі про запобігання та протидію корупції чітко сказано, що за результатами певного періоду роботи НАБУ і САП має бути обов'язково проведений аудит на предмет прийнятих рішень", - заявила Луценко.

Вона додала, що це буде другий законопроект, за який проголосують сьогодні.

"Якщо Рада сьогодні голосуванням визначиться з двох кандидатур, то президент і уряд завершать процедуру визначення аудиторів", - додала Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що антикорупційний комітет рекомендував двох кандидатів на посаду аудитора НАБУ від Ради.