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ВР сьогодні обере аудитора НАБУ від парламенту, - нардеп

НовиниПолітика    07.06.2018 - 10:55
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)
Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Передбачається, що це буде другий прийнятий за сьогодні законопроект

Верховна рада України сьогодні обере представника парламенту в комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це в кулуарах повідомила представник президента в парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми думаємо, що розблокуємо це питання (обрання аудитора НАБУ від парламенту, - ред.), адже в законі про запобігання та протидію корупції чітко сказано, що за результатами певного періоду роботи НАБУ і САП має бути обов'язково проведений аудит на предмет прийнятих рішень", - заявила Луценко.

Вона додала, що це буде другий законопроект, за який проголосують сьогодні.

"Якщо Рада сьогодні голосуванням визначиться з двох кандидатур, то президент і уряд завершать процедуру визначення аудиторів", - додала Луценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що антикорупційний комітет рекомендував двох кандидатів на посаду аудитора НАБУ від Ради.

 

Рада проголосує за створення антикорупційного суду між 11:30 та 12:00, - Парубій
Теги публікації: НАБУ, аудит, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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