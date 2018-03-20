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Рада сегодня должна запретить оружие в парламенте, - нардеп

НовостиПолитика    20.03.2018 - 14:22
Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

На входе в парламент будет установлена металлическая рамка для обнаружения оружия

Верховная рада должна сегодня проголосовать за законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", запрещающий входить в парламент с оружием. Об этом рассказала представитель президента Украины в ВР, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В воюющей стране оружие депутатам категорически нельзя иметь в таких публичных местах. Теперь депутаты должны проголосовать. Это не то место, где надо показывать оружие. Должны принять (сегодня - ред.), у нас есть договоренность по фракциям, что мы будем голосовать за это сегодня", - заявила Луценко.

По ее словам, на входе в парламент будет установлена металлическая рамка для обнаружения оружия.

"Мое мнение, мы должны проголосовать и дать возможность службе государственной охраны установить металлическую рамку, через которую депутаты должны проходить. Этот металлоискатель будет настроен таким образом, что он не будет реагировать на ключи и украшения, но будет реагировать на вес металла: нож, граната и тому подобное", - отметила она.

Напомним, 15 марта народный депутат Украины Надежда Савченко подтвердила, что пришла в парламент с оружием.

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Вопрос усиления мер безопасности в Раде будет внесен в повестку дня завтра В Раде зарегистрирован законопроект, запрещающий входить в парламент с оружием
Теги: оружие, запрет, Верховная Рада
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