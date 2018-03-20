Рада сьогодні має заборонити зброю у парламенті, - нардеп

На вході до парламенту буде встановлена металева рамка для виявлення зброї
Верховна рада має сьогодні проголосувати за законопроект "Про внесення змін до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що забороняє заходити в парламент зі зброєю. Про це розповіла представник президента України у ВР, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.
"У воюючій країні зброю депутатам категорично не можна мати у таких публічних місцях. Тепер депутати мають проголосувати. Це не те місце, де треба показувати зброю. Повинні прийняти (сьогодні, - ред.), у нас є домовленість по фракціям, що ми будемо голосувати за це сьогодні", - заявила Луценко.
За її словами, на вході до парламенту буде встановлена металева рамка для виявлення зброї.
"Моя думка, ми маємо проголосувати і дати можливість службі державної охорони встановити металеву рамку, через яку депутати мають проходити. Цей металошукач буде налаштований таким чином, що він не буде реагувати на ключі і прикраси, але буде реагувати на вагу металу: ніж, граната і тому подібне", - зазначила вона.
Нагадаємо, 15 березня народний депутат України Надія Савченко підтвердила, що прийшла до парламенту зі зброєю.