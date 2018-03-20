Рада сьогодні має заборонити зброю у парламенті, - нардеп

Верховна рада має сьогодні проголосувати за законопроект "Про внесення змін до закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що забороняє заходити в парламент зі зброєю. Про це розповіла представник президента України у ВР, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"У воюючій країні зброю депутатам категорично не можна мати у таких публічних місцях. Тепер депутати мають проголосувати. Це не те місце, де треба показувати зброю. Повинні прийняти (сьогодні, - ред.), у нас є домовленість по фракціям, що ми будемо голосувати за це сьогодні", - заявила Луценко.

За її словами, на вході до парламенту буде встановлена металева рамка для виявлення зброї.

"Моя думка, ми маємо проголосувати і дати можливість службі державної охорони встановити металеву рамку, через яку депутати мають проходити. Цей металошукач буде налаштований таким чином, що він не буде реагувати на ключі і прикраси, але буде реагувати на вагу металу: ніж, граната і тому подібне", - зазначила вона.

Нагадаємо, 15 березня народний депутат України Надія Савченко підтвердила, що прийшла до парламенту зі зброєю.