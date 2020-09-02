Верховная рада сделала шаг к обновлению административного законодательства. Народные депутаты приняли за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3475 "Об административной процедуре".



Об этом сообщает РБК-Украина.



За него проголосовали 290 парламентариев.

В пояснительной записке отмечается, что этот документ должен стать "общим" нормативно-правовым актом, который введет качественно новый уровень законодательной регламентации процедур внешнеэкономической управленческой деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Его цель - установить порядок действий органов государственной власти при предоставлении админуслуг украинцам.

В проекте определяется субъектный состав административного производства. Отдельные главы документа определяют статус административного органа, состав и статус участников админпроизводства, а также лиц, содействующих рассмотрению административного дела (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики), их права и обязанности.

В законе прописан порядок подачи и регистрации заявления, форма заявления и требования к ее содержанию, условия оставления заявления без движения/отправки заявления по принадлежности. Также определены условия, при которых заявления не подлежат рассмотрению, обязанности административного органа, положения об истребовании документов и тому подобное.

Административное обжалование выделено в отдельный раздел этого законопроекта. Субъектом рассмотрения жалобы по проекту является административный орган высшего уровня, а также комиссия, образованная админорганом для рассмотрения жалоб.

Документ определяет и порядок отзыва или признания акта недействительным, устанавливается возможность пересмотра административного акта по вновь открывшимся обстоятельствам и тому подобное.

Кроме того, в законе прописан порядок исчисления сроков в административном производстве и устанавливаются сроки решения (пересмотра) дела.

Напомним, в Украине могут отменить судебный сбор при обжаловании постановления о взыскании административного штрафа: ВР приняла за основу соответствующий законопроект №3424.