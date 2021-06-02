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Рада сделала первый шаг к запрету продажи лекарств детям

Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5122.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 306 парламентариев.

Закон вносит изменения в статью 21 ЗУ "О лекарственных средствах".

Установлен запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

В случае возникновения сомнения по поводу возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал одобрить соответствующий проект за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий анонсировал, что в Раду вскоре внесут этот проект закона.

Так, ранее в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

Кроме того, два случая отравления зафиксировали в Умани. Один из случаев связан с передозировкой лекарствами.

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