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Рада хочет запретить продажу лекарств несовершеннолетним: что произошло

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 10:09
Рада хочет запретить продажу лекарств несовершеннолетним: что произошло Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада намерена запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет зарегистрирован народными депутатами.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Как пояснил Радуцкий, запретить продажу лекарств несовершеннолетним решили после того, как в нескольких городах Украины произошли случаи отравления детей медпрепаратами, которые они купили в аптеке.

"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет: и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о бадах не говорим, так как это не лекарство", - сказал он.

Радуцкий добавил, что пока окончательно не решено, как именно будут наказывать за продажу лекарств детям, но среди предложений - приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств, то есть наказывать тюрьмой на срок от 5 до 8 лет.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и следует нести административную, и уголовную ответственность, но по срокам пока не скажу", - добавил нардеп.

Напомним, на этой неделе в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

Также РБК-Украина писало, что два случая отравления зафиксировали в Умани. Один из случаев эт'связан с передозировкой лекарством.

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Новости Украины Общество продажа лекарства запрет Верховная Рада Михаил Радуцкий
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