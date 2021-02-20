Рада хочет запретить продажу лекарств несовершеннолетним: что произошло
Верховная рада намерена запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет зарегистрирован народными депутатами.
Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Как пояснил Радуцкий, запретить продажу лекарств несовершеннолетним решили после того, как в нескольких городах Украины произошли случаи отравления детей медпрепаратами, которые они купили в аптеке.
"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет: и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о бадах не говорим, так как это не лекарство", - сказал он.
Радуцкий добавил, что пока окончательно не решено, как именно будут наказывать за продажу лекарств детям, но среди предложений - приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств, то есть наказывать тюрьмой на срок от 5 до 8 лет.
"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и следует нести административную, и уголовную ответственность, но по срокам пока не скажу", - добавил нардеп.
Напомним, на этой неделе в лицее Боярки двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.
Также РБК-Украина писало, что два случая отравления зафиксировали в Умани. Один из случаев эт'связан с передозировкой лекарством.