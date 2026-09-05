Рада розширила пільги для оборони: скасовано мита та ПДВ на низку товарів

Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які розширюють податкові та митні пільги для потреб Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються імпорту окремих видів техніки, обладнання та комплектуючих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкти №15463-1 та №15464-1, які вже підтримали парламентарі.
Одне з рішень передбачає скасування ввізного мита та податку на додану вартість для квадроциклів. Також пільги поширюються на низку комплектуючих та обладнання, необхідних для виробництва й експлуатації безпілотних систем.
Таким чином, парламент розширив перелік імпортованої техніки та компонентів, які можуть ввозитися без сплати мита і ПДВ.
Рішення стосується не лише безпілотних систем, а й іншого обладнання, яке використовується оборонними підрозділами. Серед напрямів, яких торкаються нові пільги, - зокрема засоби радіоелектронної боротьби та компоненти для оборонного виробництва.
У парламенті очікують, що такі зміни спростять та здешевлять постачання необхідної техніки й комплектуючих для українських героїв.
В Україні планують суттєво спростити подання звітності з ПДВ для ФОП та зменшити кількість перевірок. Кабмін вже схвалив відповідний законопроєкт, який також зменшить кількість звітних періодів на рік.
Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд погодив перенесення термінів запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізосіб-підприємців (ФОП). Закон має набути чинності із січня 2028 року замість січня 2027-го.