Рада розширила пільги для оборони: скасовано мита та ПДВ на низку товарів

Одне з рішень передбачає скасування ввізного мита та податку на додану вартість для квадроциклів. Також пільги поширюються на низку комплектуючих та обладнання, необхідних для виробництва й експлуатації безпілотних систем.

Пільги розширили для потреб оборони

Таким чином, парламент розширив перелік імпортованої техніки та компонентів, які можуть ввозитися без сплати мита і ПДВ.

Рішення стосується не лише безпілотних систем, а й іншого обладнання, яке використовується оборонними підрозділами. Серед напрямів, яких торкаються нові пільги, - зокрема засоби радіоелектронної боротьби та компоненти для оборонного виробництва.

У парламенті очікують, що такі зміни спростять та здешевлять постачання необхідної техніки й комплектуючих для українських героїв.