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Рада расширила льготы для обороны: отменены пошлины и НДС на ряд товаров

07:23 05.09.2026 Сб
2 мин
Новые правила должны облегчить обеспечение подразделений необходимыми средствами
aimg Филипп Бойко
Фото: бойцы ВСУ на квадроцикле (GettyImages)

Верховная Рада приняла два законопроекта, расширяющих налоговые и таможенные льготы для нужд Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются импорта отдельных видов техники, оборудования и комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты №15463-1 и №15464-1, которые уже поддержали парламентарии.

Одно из решений предусматривает отмену ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость для квадроциклов. Также льготы распространяются на ряд комплектующих и оборудования, необходимых для производства и эксплуатации беспилотных систем.

Льготы расширили для нужд обороны

Таким образом парламент расширил перечень импортируемой техники и компонентов, которые могут ввозиться без уплаты пошлины и НДС.

Решение касается не только беспилотных систем, но и другого оборудования, используемого оборонными подразделениями. Среди направлений, которые касаются новых льгот, - средства радиоэлектронной борьбы и компоненты для оборонного производства.

В парламенте ожидают, что такие изменения упростят и удешевят поставку необходимой техники и комплектующих для украинских героев.

Что еще известно о НДС

В Украине планируется существенно упростить представление отчетности по НДС для ФЛП и уменьшить количество проверок. Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект, который также снизит количество отчетных периодов в год.

Также мы писали, что Международный валютный фонд согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Закон должен вступить в силу с января 2028 вместо января 2027-го.

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