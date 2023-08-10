Рада розірвала ще дві угоди з Росією: подробиці

Україна сьогодні, 10 серпня, розірвала дві угоди з Росією. Вони стосувалися захисту інвестицій і співпраці у сфері карантину рослин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України.
Угода щодо інвестицій
Зазначається, що метою цього закону є виконання внутрішньодержавних процедур, які необхідні для припинення угоди між урядами України та Росії.
Її підписали в Москві 1998 року і вона стосувалася заохочення взаємного захисту інвестицій.
Угода про карантин рослин
Також було розірвано угоду між урядами України та Росії про співробітництво в галузі карантину рослин. Її підписали 2011 року в Москві.
В Україні її окремо ратифікували 2012 року. Така угода визначає важливість співробітництва у запобіганні ввезенню та поширенню карантинних шкідливих організмів. Також вона забезпечує координацію державних фітосанітарних заходів.
З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію угод:
Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.
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