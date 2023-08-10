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Рада разорвала еще два соглашения с Россией: подробности

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина сегодня, 10 августа, разорвала два соглашения с Россией. Они касались защиты инвестиций и сотрудничества в сфере карантина растений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.

Соглашение по инвестициям

Отмечается, что целью этого закона является выполнение внутригосударственных процедур, которые необходимы для прекращения соглашения между правительствами Украины и России.

Его подписали в Москве в 1998 году и оно касалось поощрения взаимной защиты инвестиций.

Соглашение о карантине растений

Также было расторгнуто соглашение между правительствами Украины и России о сотрудничестве в области карантина растений. Его подписали в 2011 году в Москве.

В Украине его отдельно ратифицировали в 2012 году. Такое соглашение определяет важность сотрудничества в предотвращении ввоза и распространения карантинных вредных организмов. Также оно обеспечивает координацию государственных фитосанитарных мероприятий.

Отмена соглашений

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над отменой договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
  • о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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