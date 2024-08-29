Рада розгляне законопроект щодо підвищення податків наступного тижня, - нардеп

Розгляд урядового законопроекту про підвищення податків заплановано у Раді на наступний тиждень. Документ підтримав профільний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету з питань фінансів, податків та митної політики Ярослава Железняка у Telegram .

"Голосування у залі заплановане вже наступного тижня", - зазначив Железняк.

За його словами, комітет з питань фінансів, податків та митної політики підтримав оновлений урядовий законопроект щодо підвищення податків #11416-д. Таке рішення було ухвалено лише за основу.

Що передувало

Нагадаємо, український уряд вирішив підвищити податки, оскільки з'ясувалося, що на фінансування оборонних потреб нашій країні потрібно ще близько 500 млрд гривень цього року.

Железняк припускав, що відповідний законопроект можуть ухвалити у Верховній Раді до кінця вересня.

Більш детально про план Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.

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