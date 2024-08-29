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Рада рассмотрит законопроект о повышении налогов на следующей неделе, - нардеп

Киев, Четверг 29 августа 2024 17:49
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Рада рассмотрит законопроект о повышении налогов на следующей неделе, - нардеп Иллюстративное фото: Рада рассмотрит законопроект о повышении налогов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Рассмотрение правительственного законопроекта о повышении налогов запланировано в Раде на следующую неделю. Документ уже поддержал профильный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, комитет по вопросам финансов, налогов и таможенной политики поддержал обновленный правительственный законопроект о повышении налогов #11416-д. Такое решение было принято только за основу.

Таким образом, в законопроекте остались следующие нормы:

  • повышение военного сбора с 1,5% до 5%;
  • увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • 1% на ФЛП всех форм 3-й группы;
  • 25% прибыли на финучреждения;
  • помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования).

"Голосование в зале запланировано уже на следующей неделе", - отметил Железняк.

Что предшествовало

Напомним, украинское правительство решило повысить налоги, поскольку выяснилось, что на финансирование оборонных потребностей нашей стране нужно еще около 500 млрд гривен в этом году.

Железняк предполагал, что соответствующий законопроект могут принять в Верховной Раде до конца сентября.

Более детально о плане Кабмина - в материале РБК-Украина.

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Ярослав Железняк ФОП Верховная рада
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