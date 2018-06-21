Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада може дозволити СБУ блокувати сайти без рішення суду

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 17:45
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроектом передбачено протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері

У Верховній раді зареєстровано та внесено до порядку денного законопроект №6688, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти, що містять заборонену до поширення в України інформацію, без рішення суду. Законопроект оприлюднено на сайті парламенту.

Зазначено, що авторами законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновол ("Народний фронт"). Вони пропонують внести зміни до деяких законів "з метою протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

Як вказано у пояснювальній записці документа, метою законопроекту є "розроблення і впровадження правових механізмів спрямованих на формування ефективної системи кібербезпеки".

У прогнозі результатів від прийняття законопроекту зазначено, що це "дозволить запровадити правовий механізм реалізації указу президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій" стосовно суб’єктів держави-агресора, які функціонують в телекомунікаційній сфері України".

У проекті закону зазначено, що ухвалення законопроекту дозволить СБУ блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу не тільки за рішенням суду, а й на підставі рішення прокурора, слідчого або Ради нацбезпеки і оборони.

Суб'єктам, які не виконуватимуть припису уповноважених органів щодо усунення порушень, також визначено штраф у розмірі 1 відсотка від доходу, отриманого від надання телекомунікаційних послуг за попередній календарний рік. За повторне порушення протягом року штраф може зрости до 5 відсотків від річного доходу.

Нагадаємо, у четвер, 21 червня, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку". Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони. 

 

Для забезпечення кібербезпеки виборів у 2019 необхідно 36 млн гривень, - ЦВК У РНБО виступили за розбудову кіберщита від гібридних агресій
Теги публікації: кибербезопасность, блокировка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся