Рада може дозволити СБУ блокувати сайти без рішення суду

Законопроектом передбачено протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері

У Верховній раді зареєстровано та внесено до порядку денного законопроект №6688, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти, що містять заборонену до поширення в України інформацію, без рішення суду. Законопроект оприлюднено на сайті парламенту.

Зазначено, що авторами законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновол ("Народний фронт"). Вони пропонують внести зміни до деяких законів "з метою протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

Як вказано у пояснювальній записці документа, метою законопроекту є "розроблення і впровадження правових механізмів спрямованих на формування ефективної системи кібербезпеки".

У прогнозі результатів від прийняття законопроекту зазначено, що це "дозволить запровадити правовий механізм реалізації указу президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій" стосовно суб’єктів держави-агресора, які функціонують в телекомунікаційній сфері України".

У проекті закону зазначено, що ухвалення законопроекту дозволить СБУ блокувати доступ до будь-якого інформаційного ресурсу не тільки за рішенням суду, а й на підставі рішення прокурора, слідчого або Ради нацбезпеки і оборони.

Суб'єктам, які не виконуватимуть припису уповноважених органів щодо усунення порушень, також визначено штраф у розмірі 1 відсотка від доходу, отриманого від надання телекомунікаційних послуг за попередній календарний рік. За повторне порушення протягом року штраф може зрости до 5 відсотків від річного доходу.

Нагадаємо, у четвер, 21 червня, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку". Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.