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Раде рекомендуют разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 11:28
Раде рекомендуют разрешить ВСУ передавать боеприпасы спортивным организациям Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют разрешить Вооруженным силам Украины передавать боеприпасы, которые подлежат утилизации, спортивным организациям. Рекомендуется принять во втором чтении соответствующий законопроект №3403.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такое решение принял комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Документ предусматривает, что боеприпасы, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров Вооруженные силы будут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.

Речь идет о детско-юношеских спортивных школах, учреждениях специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школах высшего спортивного мастерства, центрах олимпийской подготовки, специализированных спортивных клубах и тому подобное.

"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении принять его во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", - сказано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, этот законопроект Рада приняла за основу в начале декабря 2020 года.

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