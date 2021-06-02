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Рада дозволила ЗСУ передавати боєприпаси спортивним організаціям

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Україна, Середа 02 червня 2021 14:02
Рада дозволила ЗСУ передавати боєприпаси спортивним організаціям Фото: ЗСУ зможуть передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада дозволила Збройним силам України передавати боєприпаси, які підлягають утилізації, спортивним організаціям. Народні депутати прийняли другому читанні відповідний законопроект №3403.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 315 депутатів ВР.

Боєприпаси, які підлягають утилізації, за рішенням Кабінету міністрів Збройні сили будуть передавати окремим закладам фізичної культури і спорту.

Йдеться про дитячо-юнацькі спортивні школи, установи спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, спеціалізовані спортивні клуби тощо.

Нагадаємо, комітет з нацбезпеки рекомендував Раді схвалити цей закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект Рада прийняла за основу на початку грудня 2020 року.

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