Рада разрешила ВСК привлекать к своей работе правоохранителей

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада разрешила Временным следственным комиссиям привлекать к своей работе правоохранителей. Нардепы поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №3681.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ поддержал 281 парламентарий.

Закон предусматривает, что работа ВСК и временной специальной комиссии могут обеспечивать специалисты из числа сотрудников правоохранительных органов, Аппарата ВР, работники органов государственной власти, других государственных органов, привлеченных или командированных для обеспечения работы следственной комиссии или специальной комиссии.

В документе прописано, что с привлеченными специалистами (в количестве не более 3 человек) заключаются гражданско-правовые договоры.

Оплата работы, выполненной по гражданско-правовым договорам, должна проводиться исключительно за счет и в пределах средств, предусмотренных сметой Рады на законотворческую деятельность.

В Заключительных положениях к закону предусмотрено, что ВСК и временные специальные комиссии, образованные до вступления в силу данного закона, могут подать предложения о привлечении специалистов в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу документа.

Напомним, в начале июня Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов; за ее создание проголосовали 319 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, в ВР хотели проверить работу руководства Национального банка Украины и предлагали создать соответствующую ВСК.