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Рада дозволила ТСК залучати до своєї роботи правоохоронців

Україна, Середа 02 вересня 2020 15:27
Рада дозволила ТСК залучати до своєї роботи правоохоронців
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада дозволила Тимчасовим слідчим комісіям залучати до своєї роботи правоохоронців. Нардепи підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект №3681.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ підтримав 281 парламентар.

Закон передбачає, що роботу ТСК і тимчасової спеціальної комісії можуть забезпечувати фахівці з-поміж співробітників правоохоронних органів, Апарату ВР.

Також можуть залучати працівників органів державної влади, інших державних органів.

З залученими фахівцями (в кількості не більше 3 осіб) укладатимуть цивільно-правові договори.

Оплату такої роботи повинні проводити виключно коштом і в межах коштів, передбачених кошторисом Ради на законотворчу діяльність.

У Прикінцевих положеннях до закону передбачено, що ТСК і тимчасові спеціальні комісії, утворені до набрання чинності цим законом, можуть подати пропозиції про залучення фахівців. Вони зможуть це зробити протягом п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності документом.

Нагадаємо, на початку червня Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань захисту прав інвесторів; за її створення проголосували 319 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, у ВР хотіли перевірити роботу керівництва Національного банку України та пропонували створити відповідну ТСК.

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