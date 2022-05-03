Рада дозволила теробороні виконувати завдання у районі бойових дій

Верховна рада України у вівторок, 3 травня, ухвалила законопроект, що розширює повноваження територіальної оборони. Таким чином бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де проходять бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка у Telegram.

За ухвалення законопроекту про розширення можливостей ТРО для виконання завдань у районах бойових дій проголосували 338 депутатів. Варто зазначити, що раніше бійці тероборони виконували завдання в межах території відповідного територіального товариства. Відповідно до законопроекту виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України, включаючи райони ведення військових (бойових) дій, у тому числі і окуповані території.