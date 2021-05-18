Рада разрешила онлайн-торги государственной землей

Ко второму чтению законопроекта подали 776 правок. За документ проголосовали 272 парламентария.

Согласно закону, торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лотах будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.

Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.