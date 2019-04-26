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Рада разблокирует подписание "языкового закона" в мае

Новости » Политика    26.04.2019 - 14:16
Рада разблокирует подписание "языкового закона" в мае
Фото: голосование за "языковой закон" в Раде (Владислав Красинский/РБК-Украина)

Нардепы рассмотрят проекты постановлений об отмене принятия "языкового закона"

Верховная рада Украины в следующий пленарный вторник, 14 мая, разблокирует подписание "языкового закона" - законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, спикер ВР Андрей Парубий анонсировал, что 14 мая нардепы рассмотрят проекты постановления об отмене "языкового закона". После того, как их рассмотрят и проголосуют, "языковой закон" смогут подписать и глава парламента Парубий, и президент Петр Порошенко.

Напомним, парламент 25 апреля одобрил во втором чтении "языковой закон", его поддержали 278 нардепов. На данный момент текст окончательного варианта "языкового закона", который в ходе заседания профильного комитета сводили парламентарии из-за того, что многие поправки были провалены, отсутствует на сайте Верховной рады.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что конечный проголосованный вариант "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" будет обнародован на сайте Верховной рады после того, как документ подпишет глава ВР Андрей Парубий.

Добавим также, Княжицкий заверил, что административную ответственность за нарушение "языкового закона" отсрочили на три года. Он также подчеркнул, что закон никоим образом не унижает никаких национальных меньшинств.

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