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Рада розблокує підписання "мовного закону" у травні

Новини » Політика    26.04.2019 - 14:16
Рада розблокує підписання "мовного закону" у травні
Фото: голосування за "мовний закон" у Раді (Владислав Красінський/РБК-Україна)

Нардепи розглянуть проекти постанов про скасування прийняття "мовного закону"

Верховна рада України в наступний пленарний вівторок, 14 травня, розблокує підписання "мовного закону" - законопроекту №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, спікер ВР Андрій Парубій анонсував, що 14 травня нардепи розглянуть проекти постанови про скасування "мовного закону". Після того, як їх розглянуть і проголосують, "мовний закон" зможуть підписати і глава парламенту Парубій, і президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, парламент 25 квітня ухвалив у другому читанні "мовний закон", його підтримали 278 нардепів. На даний момент текст остаточного варіанту "мовного закону", який у ході засідання профільного комітету зводили парламентарі через те, що багато поправок були провалені, відсутній на сайті Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що кінцевий проголосований варіант "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" буде оприлюднено на сайті Верховної ради після того, як документ підпише глава ВР Андрій Парубій.

Додамо також, Княжицький запевнив, що адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Він також підкреслив, що закон жодним чином не принижує ніяких національних меншин.

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