Рада разблокировала подписание закона о портале сообщений о коррупции

Народные депутаты не поддержали проект постановления №3450-П "Об отмене решения ВРУ от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проекта закона "О внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" об упорядочивании отдельных вопросов защиты обличителей".

Теперь проект сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения, отменили. Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.