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Портал сообщений о коррупции: Рада приняла закон с предложениями Зеленского

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Украина, Вторник 01 июня 2021 14:39
Портал сообщений о коррупции: Рада приняла закон с предложениями Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла закон о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского. Речь идет о законопроекте №3450.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовал 281 нардеп.

Глава государства выразил к закону ряд замечаний.

Он подчеркивал, что проект не определяет цель обработки данных об обличителях, не урегулирован вопрос объема данных, которые будут вноситься в базу обличителей, порядок защиты таких данных, основания и круг лиц, которые будут иметь доступ к ним, а также ответственность за их незаконное использование.

По словам Зеленского, документ оперирует оценочными понятиями, которые не способствуют защите обличителей, например, "точно известные факты".

Глава государства отмечал, что закон противоречит Уголовному процессуальному кодексу в части выплаты вознаграждения обличителям.

В доработанном варианте закона изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Конструкцию "точно известные факты" из документа убрали.

В законе определили, что каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять административные протоколы или расследовать коррупционные преступления.

Также предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Отменили требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения. Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Напомним, ранее комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Раде принять этот закон с предложениями президента.

Как писало РБК-Украина, в начале марта Зеленский ветировал соответствующий законопроект.

Так, Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3450 во втором чтении в начале февраля.

Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

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