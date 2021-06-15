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Рада разблокировала подписание закона о портале сообщений о коррупции

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Киев, Вторник 15 июня 2021 11:47
Рада разблокировала подписание закона о портале сообщений о коррупции Фото: Рада разблокировала подписание для Разумкова закона о портале сообщений о коррупции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разблокировала подписание закона о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского. Речь идет о законопроекте №3450.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Народные депутаты не поддержали проект постановления №3450-П "Об отмене решения ВРУ от 01.06.2021 о принятии в целом с учетом предложений президента проекта закона "О внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" об упорядочивании отдельных вопросов защиты обличителей".

Теперь проект сможет подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

В законе предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Требование к обличителю объяснить, откуда ему стали известны данные о совершении коррупционного правонарушения, отменили. Из закона убрали конструкцию, что обличитель должен сообщать "точно известные факты".

Кроме того, отказались от нормы, что вознаграждение обличителю выплачивается после взыскания ущерба в доход государства, поскольку УПК предусматривает выплату вознаграждения после приговора суда.

Напомним, в начале июня Рада одобрила закон с предложениями Зеленского.

Как писало РБК-Украина, в начале марта Зеленский ветировал соответствующий законопроект.

Так, ВР одобрила соответствующий законопроект №3450 во втором чтении в начале февраля.

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