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Рада розблокувала підписання закону про портал повідомлень про корупцію

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 11:47
Рада розблокувала підписання закону про портал повідомлень про корупцію Фото: Рада розблокувала підписання для Разумкова закону про портал повідомлень про корупцію (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала підписання закону про портал повідомлень про корупцію з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Йдеться про законопроект №3450.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Народні депутати не підтримали проект постанови №3450-П "Про скасування рішення ВРУ від 01.06.2021 про прийняття у цілому з урахуванням пропозицій президента проекту закону "Про внесення змін до ЗУ "Про запобігання корупції" про впорядкування окремих питань захисту викривачів".

Тепер проект зможе підписати спікер парламенту Дмитро Разумков і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

У законі передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

Вимогу до викривача пояснити, звідки йому стали відомі дані про вчинення корупційного правопорушення, скасували. Із закону прибрали конструкцію, що викривач повинен повідомляти "точно відомі факти".

Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення збитків у дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.

Нагадаємо, на початку червня Рада схвалила закон з пропозиціями Зеленського.

Як писало РБК-Україна, на початку березня Зеленський ветував відповідний законопроект.

Так, ВР ухвалила відповідний законопроект №3450 у другому читанні на початку лютого.

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