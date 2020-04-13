Рада разблокировала подписание закона о рынке земли

На внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли. Таким образом нардепы разблокировали подписание законопроекта, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, парламентарии не поддержали проекты постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П12 "Об отмене решения Верховной рады о принятии в целом как закона проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Подчеркнем, сейчас подписание закона разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, в Раде зарегистрировали 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.

Так, ВР приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.