Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17

Соглашение содержит общие принципы сотрудничества и определяет каналы связи

Парламент поддержал за основу и в целом проект закона №0194 "О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержал 241 депутат.

Соответствующее соглашение было подписано 7 июля 2017 года в городе Таллинн.

"Целью соглашения является урегулирование вопросов, возникающих в связи с преследованием и осуждением в Королевстве Нидерландов лиц за преступления, связанные со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года в Украине, в том числе сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов", - говорится в пояснительной записке.

Собственно, соглашение содержит преамбулу и 6 частей, охватывающих 21 статью. Документ содержит общие принципы сотрудничества, определяет каналы связи и предусматривает освобождение от легализации документов.

Устанавливается, что Нидерланды имеют компетенцию преследовать лиц за преступления, связанные со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года, и с этой целью Украина может передать уголовное производство на основании Европейской конвенции о передаче производства по уголовным делам в 1972 году, в том числе, по просьбе нидерландской стороны.

Определяется, что когда обвиняемый не может быть выдан из Украины в Нидерланды, он может принять участие в судебном рассмотрении дела в Королевстве Нидерландов в режиме видеоконференции.

Кроме того, соглашением урегулирован вопрос применения языков и покрытия расходов. Так, запросы и ответы, а также подтверждающие документы, передаваемые согласно этому договору, состоят или переводятся на украинский язык, если иное не согласовано сторонами или предусмотрено этим соглашением.

"Украина покрывает расходы, возникающие по применению этого соглашения на ее территории. Однако расходы, обусловленные присутствием экспертов на территории Украины, расходы по установке и обслуживанию видеосвязи в Украине, расходы на услуги переводчиков в Украине, компенсации свидетелям и их расходы на проезд в Украине, покрываются или возмещаются Королевством Нидерландов", - указано в записке.

Реализация положений соглашения будет обеспечиваться в пределах средств, предназначенных в государственном бюджете Украины на содержание госорганов, непосредственно участвующих в его исполнении, и не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Добавим, нардепы 261 голосом также поддержали проект закона "О выполнении соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

Этот проект законодательно регулирует особенности выполнения соглашения в Украине, в частности, в части определения процессуального порядка исполнения запроса компетентного органа Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории королевства в режиме видеоконференции, а также регулирование порядка реализации права человека на защиту в суде Нидерландов .

Напомним, ранее председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Россия должна признать ответственность за авиакатастрофу рейса малайзийских авиалиний МН17, которая произошла на Донбассе в 2014 году.