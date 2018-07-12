Рада ратифікувала угоду з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17

Угода містить загальні принципи співробітництва та визначає канали зв’язку

Парламент підтримав за основу та в цілому проект закону №0194 "Про ратифікацію угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримав 241 нардеп.

Відповідна угода була підписана 7 липня 2017 року у місті Таллінн.

"Метою угоди є врегулювання питань, що виникають у зв’язку з переслідуванням та засудженням у Королівстві Нідерландів осіб за злочини, пов’язані зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року в Україні, у тому числі співробітництва компетентних органів України та Нідерландів", - сказано у пояснювальній записці.

Власне, угода містить преамбулу та 6 частин, що охоплюють 21 статтю. Документ містить загальні принципи співробітництва, визначає канали зв’язку та передбачає звільнення від легалізації документів.

Встановлюється, що Нідерланди мають компетенцію переслідувати осіб за злочини, пов’язані зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року, і з цією метою Україна може передати кримінальне провадження на підставі Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року, у тому числі, на прохання нідерландської Сторони.

Визначається, що коли обвинувачуваний не може бути виданий з України до Нідерландів, він може взяти участь у судовому розгляді справи у Королівстві Нідерландів у режимі відеоконференції.

Крім того, угодою врегульовано питання застосування мов та покриття витрат. Так, запити і відповіді, а також підтвердні документи, що передаються згідно з цією угодою, складаються або перекладаються українською мовою, якщо інше не погоджено сторонами або передбачено цією угодою.

"Україна покриває витрати, що виникають із застосування цієї угоди на її території. Однак витрати, зумовлені присутністю експертів на території України, витрати щодо встановлення та обслуговування відеозв’язку в Україні, витрати на послуги перекладачів в Україні, компенсації свідкам та їхні витрати на проїзд в Україні, покриваються або відшкодовуються Королівством Нідерландів", - вказано у записці.

Реалізація положень угоди забезпечуватиметься у межах коштів, призначених у державному бюджеті України на утримання держорганів, які безпосередньо братимуть участь у його виконанні, та не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.

Додамо, нардепи 261 голосом також підтримали проект закону "Про виконання угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року".

Цей проект законодавчо регулює особливості виконання угоди в Україні, зокрема, в частині визначення процесуального порядку виконання запиту компетентного органу Нідерландів про забезпечення участі особи як обвинуваченого у судовому провадженні на території королівства у режимі відеоконференції, а також врегулювання порядку реалізації права особи на захист у суді Нідерландів.

Нагадаємо, раніше голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що Росія повинна визнати відповідальність за авіакатастрофу рейсу малайзійських авіаліній МН17, яка сталася на Донбасі в 2014 році.