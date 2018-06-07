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Интервью

Рада ратифицировала соглашение с Францией по единой системе авиабезопасности

НовостиПолитика    07.06.2018 - 16:50
Фото: ВРУ (РБК-Украина)
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

Украине будет предоставлен кредит в размере 475 млн евро для закупки вертолетов

Народные депутаты поддержали законопроект №0189 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Французской республики об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект закона проголосовали 227 депутатов Верховной рады.

В частности, предусматривается ратифицировать соглашение между Украиной и Францией об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине, которое было подписано 29 мая 2018 года в Париже. Согласно документу, Украине будет предоставлен кредит на сумму, не превышающую 475 миллионов евро, для закупки вертолетов в количестве до 55 единиц и связанных с ними товаров, работ, услуг для создания единой системы авиационной безопасности и защиты.

Отмечается, что закупка вертолетов будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и государственных заимствований для создания в системе Министерства внутренних дел единой системы авиационной безопасности и защиты.

Напомним, в марте прошлого года Рада одобрила новую редакцию Госпрограммы авиабезопасности гражданской авиации.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Франция, ратификация, Верховная Рада, авиация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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