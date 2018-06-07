Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада ратифікувала угоду з Францією за єдиною системою авіабезпеки

НовиниПолітика    07.06.2018 - 16:50
Фото: ВРУ (РБК-Україна)
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

Україні буде надано кредит у розмірі 475 млн євро для закупівлі гелікоптерів

Народні депутати підтримали законопроект №0189 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької республіки про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 227 депутатів Верховної ради.

Зокрема, передбачається ратифікувати угоду між Україною та Францією про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні, яка була підписана 29 травня 2018 року в Парижі. Згідно з документом, Україні буде надано кредит на суму, що не перевищує 475 млн євро, для закупівлі гелікоптерів у кількості до 55 одиниць і пов'язаних з ними товарів, робіт, послуг для створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту.

Відзначається, що закупівля вертольотів буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та державних запозичень для створення у системі Міністерства внутрішніх справ єдиної системи авіаційної безпеки та захисту.

Нагадаємо, у березні минулого року Рада схвалила нову редакцію Держпрограми авіабезпеки цивільної авіації.

ВР підтримала звернення до іноземних парламентів щодо вироку Сущенку Рада звільнила Данилюка
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Франція, ратификация, Верховна Рада, авиация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся