Рада ратифікувала угоду з Францією за єдиною системою авіабезпеки

Україні буде надано кредит у розмірі 475 млн євро для закупівлі гелікоптерів

Народні депутати підтримали законопроект №0189 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Французької республіки про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосували 227 депутатів Верховної ради.

Зокрема, передбачається ратифікувати угоду між Україною та Францією про офіційну підтримку в створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту в Україні, яка була підписана 29 травня 2018 року в Парижі. Згідно з документом, Україні буде надано кредит на суму, що не перевищує 475 млн євро, для закупівлі гелікоптерів у кількості до 55 одиниць і пов'язаних з ними товарів, робіт, послуг для створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту.

Відзначається, що закупівля вертольотів буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та державних запозичень для створення у системі Міністерства внутрішніх справ єдиної системи авіаційної безпеки та захисту.

Нагадаємо, у березні минулого року Рада схвалила нову редакцію Держпрограми авіабезпеки цивільної авіації.