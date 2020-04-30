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Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про надання понад 15 млн євро кредиту

Новини » Політика     30.04.2020 - 15:57
Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про надання понад 15 млн євро кредиту
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії схвалили законопроект Зеленського

Верховна рада прийняла законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0028 "Про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 329 нардепів.

Так, 19 жовтня 2018 року в Києві підписано лист про внесення змін №3 до відповідної фінугоди з ЄІБ.

Зокрема, законом передбачається здійснення внутрішньодержавної процедури щодо набуття чинності листа про внесення змін №3 до даної фінансової угоди.

У пояснювальній записці уточнюється, що реалізація проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв" здійснюється за рахунок позики Європейського інвестиційного банку. Загальна вартість проекту становить 31,08 млн євро, з них: кредитні кошти ЄІБ - 15,54 млн євро; власні кошти/інші джерела - 15,54 млн євро.

Так, ЄІБ надає кредит шляхом видачі 4 траншей (не менше 3 млн євро). При цьому перший транш (5 млн євро) виданий у грудні 2014 року; на сьогодні освоєно 75,8% коштів від першого траншу або 24,4% - від загальної суми кредитних коштів ЄІБ.

Зазначено, що відстрочка повернення кредиту - 3 роки, відсоткова ставка - LIBOR + 0,55%, ставка плати за зобов'язання (збереження кредиту) - 0%; джерело погашення кредиту - прибуток МКП "Миколаївводоканал", повернення кредиту здійснюється щорічно частинами.

"На виконання проекту в державному бюджеті передбачені обсяги залучення кредитів (позик) у 2019 році за рахунок спеціального фонду в рамках бюджетної програми КПКВК 2751600 "Розвиток міської інфраструктури та заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція і розвиток системи комунального господарства м.Чернівці" на суму 1894 879,0 тис. гривень", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

Нагадаємо, даний законопроект президент вніс до Ради в кінці січня.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Євросоюзом підтримав проект закону №0028 про ратифікацію листа про внесення зміни до фінугоди між Україною та ЄІБ.

Відзначимо також, раніше Зеленський підписав законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення харківського метрополітену"(проект "Продовження третьої лінії метрополітену у місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком".

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