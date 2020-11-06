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Рада ратифицировала соглашение об автоперевозках с Черногорией

Киев, Пятница 06 ноября 2020 00:11
Рада ратифицировала соглашение об автоперевозках с Черногорией
Фото: грузовые перевозки (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Верховная рада приняла законопроект "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов". За соответствующее решение проголосовали 286 народных депутатов.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства инфраструктуры.

В заявлении ведомства отмечается, что Черногория - одна из последних европейских стран, с которой до сих пор не урегулированы правила международных автомобильных перевозок. Это соглашение крайне необходимо для создания надлежащей договорно-правовой базы сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок между странами.

Его ратификация будет способствовать развитию украино-черногорских отношений в области транспорта, в частности их дальнейшей либерализации, а также улучшению двусторонних отношений между государствами.

Данное соглашение регулирует осуществление международных перевозок пассажиров и грузов автотранспортными средствами между территориями Украины и Черногории, а также транзитом через их территории и в/из третьи государства на основании разрешений, что выдаются уполномоченными органами стран.

Украина рассчитывает на включение либерализации международных автомобильных грузовых перевозок с ЕС в обновленное Соглашение об ассоциации с ЕС.

Ранее Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0137 "О ратификации протокола между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов".

Также сообщалось, что Украина и Венгрия договорились об увеличении квот на автоперевозки.

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