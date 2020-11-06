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Рада ратифікувала угоду про автоперевезеннях з Чорногорією

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 00:11
Рада ратифікувала угоду про автоперевезеннях з Чорногорією
Фото: вантажні перевезення (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Верховна рада прийняла законопроєкт "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів". За відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства інфраструктури.

В заяві відомства наголошується, що Чорногорія - одна з останніх європейських країн, з якої досі не врегульовані правила міжнародних автомобільних перевезень. Ця угода вкрай необхідна для створення належної договірно-правової бази співробітництва у сфері міжнародних автомобільних перевезень між країнами.

Її ратифікація сприятиме розвитку українсько-чорногорських відносин в галузі транспорту, зокрема їхньої подальшої лібералізації, а також поліпшення двосторонніх відносин між державами.

Ця угода регулює здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автотранспортними засобами між територіями України та Чорногорії, а також транзитом через їхні території, і в/з треті держави на підставі дозволів, що видаються уповноваженими органами країн.

Україна розраховує на включення лібералізації міжнародних автомобільних вантажних перевезень з ЄС в оновлену Угоду про асоціацію з ЄС.

Раніше Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроєкт №0137 "Про ратифікацію протоколу між Кабінетом міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін і доповнень в угоду про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів".

Також повідомлялося, що Україна та Угорщина домовилися про збільшення квот на автоперевезення.

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