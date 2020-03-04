Рада ратифицировала договор с Францией о поддержке усиления морской безопасности Украины

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0025 "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержал 261 народный депутат.

В частности, необходимость принятия закона обусловлена необходимостью осуществления внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу рамочного договора.

Статьей 13 этого договора определено, что он вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления, переданного по дипломатическим каналам о завершении каждой стороной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Соответствующее соглашение было заключено между странами 19 ноября 2019 года в городе Париж.

Финансово-экономическое обоснование

Подчеркнем, реализация закона потребует финансирования из государственного бюджета Украины.

В частности, в связи с финансово-экономическим обоснованием, в 2020 году запланировано начало проекта по созданию Системы охраны морских границ Государственной пограничной службой Украины. Документом планируется строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4 394,0 млн гривен. При этом, часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.

Добавим также, с целью реализации проекта по созданию Системы охраны морских границ в 2020 году предусмотрено осуществление предварительной оплаты в размере 15% от общей стоимости, или ориентировочно 660 млн гривен, которые учтены в государственном бюджете на 2020 год. При этом в 2021 году для строительства и приобретения семи катеров дополнительно необходимо 1 307,2 млн гривен и в 2022 году - 1 493,96 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания будет оказывать помощь Украине в усилении инфраструктуры Военно-морских сил. Договоренности были достигнуты во время встречи тогдашнего министра обороны Андрея Загороднюка с секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом.