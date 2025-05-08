Рада ратифікувала угоду зі США про надра

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини, яку нещодавно підписали Україна і США. "За" віддали свої голоси 338 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію з Ради.
Голосування по фракціях:
Позафракційні - 13
Таким чином, сьогодні парламент ратифікував саме міжурядову угоду, яка дозволить створити Інвестиційний фонд.
Перед цим ратифікацію затвердили комітети ВРУ, а Кабмін подав необхідні документи, як пояснювальна записка, сам текст угоди та реєстрацію.
Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка раніше пояснював, що є ще дві додаткові технічні угоди, які сторони підпишуть пізніше. Втім, їх не треба ратифікувати у Верховній Раді.
Фото: голосування в Раді за ратифікацію угоди зі США про надра (t.me/yzheleznyak)
"У нас чітке відокремлення того, що має ратифікувати Верховна Рада, а що має залишатися на корпоративному рівні. При цьому, депутати зберігають право парламентського контролю", - казав він.
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко в інтервю РБК-Україна пояснювала, що решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.
З боку України підписантом буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП). Від США - Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC).
"Зараз документи фіналізуються, але є низка речей, щодо яких є принципові домовленості - саме ті, про які ми публічно заявляли", - повідомляла вона.
Нагадаємо, що в ніч з 30 квітня на 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови з рівною участю сторін.
Документ, підписаний першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом, став результатом тривалих переговорів між двома країнами та навіть предметом суперечок. Втім, як зазначали в уряді, Україна змогла домогтися вигідних для себе умов.
Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа - п’ять ключових принципів:
Серед іншого - будь-які доходи партнерства не підлягатимуть оподаткуванню. При цьому перші 10 років прибутки не розподілятимуться, а повністю реінвестуватимуться в українську економіку (у нові проєкти чи відбудову). Потім - можуть бути розподілені між партнерами. Ці умови будуть обговорюватися додатково.
Загалом фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.
Водночас, як заявили в Мінекономіки, внесок України за рахунок доходів стосуватиметься не лише нових, але і так званих "сплячих ліцензій".
"Якщо протягом 10 років не використовується та чи інша ліцензія, яка може працювати в промислових цілях, ми зацікавлені в тому, щоб її видали наново і вона приносила прибуток як Україні, так і фонду", - пояснював Тарас Качка.
Також в угоді зазначається - якщо Вашингтон надаватиме Україні нову військову допомогу (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), то капітальний внесок від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість.
Детальніше про зміст угоди - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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