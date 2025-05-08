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Рада ратифицировала соглашение с США о недрах

Фото: Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США о недрах (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых, которое недавно подписали Украина и США. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию из Рады.

Голосование по фракциям:

  • "Слуга народа" - 210
  • "Европейская солидарность" - 23
  • "Батькивщина" - 22
  • "Платформа за жизнь и мир" - 18
  • "За майбутне" - 10
  • "Голос" - 12
  • "Довира" - 18
  • "Восстановление Украины" - 12

Внефракционные - 13

Таким образом, сегодня парламент ратифицировал именно межправительственное соглашение, которое позволит создать Инвестиционный фонд.

Перед этим ратификацию утвердили комитеты ВРУ, а Кабмин подал необходимые документы, как пояснительная записка, сам текст соглашения и регистрацию.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка ранее объяснял, что есть еще два дополнительных технических соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде.

Фото: голосование в Раде за ратификацию соглашения с США о недрах (t.me/yzheleznyak)

"У нас четкое отделение того, что должна ратифицировать Верховная Рада, а что должно оставаться на корпоративном уровне. При этом, депутаты сохраняют право парламентского контроля", - говорил он.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в интервью РБК-Украина объясняла, что остальные соглашения будут носить коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Со стороны Украины подписантом будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП). От США - Международная финансовая корпорация развития (DFC).

"Сейчас документы финализируются, но есть ряд вещей, оп которым есть принципиальные договоренности - именно те, о которых мы публично заявляли", - сообщала она.

Что известно о соглашении с США об ископаемых

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.

Документ, подписанный первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом, стал результатом длительных переговоров между двумя странами и даже предметом споров. Впрочем, как отмечали в правительстве, Украина смогла добиться выгодных для себя условий.

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в основе документа - пять ключевых принципов:

  • Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
  • Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
  • Новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
  • Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".
  • Соглашение не будет представлять преграды для получения Украиной членства в ЕС.

Среди прочего - любые доходы партнерства не будут подлежать налогообложению. При этом первые 10 лет прибыли не будут распределяться, а полностью будут реинвестироваться в украинскую экономику (в новые проекты или восстановление). Затем - могут быть распределены между партнерами. Эти условия будут обсуждаться дополнительно.

В целом фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно.

В то же время, как заявили в Минэкономики, вклад Украины за счет доходов будет касаться не только новых, но и так называемых "спящих лицензий".

"Если в течение 10 лет не используется та или иная лицензия, которая может работать в промышленных целях, мы заинтересованы в том, чтобы ее выдали заново и она приносила прибыль как Украине, так и фонду", - объяснял Тарас Качка.

Также в соглашении отмечается - если Вашингтон будет предоставлять Украине новую военную помощь (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), то капитальный вклад от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость.

Подробнее о содержании соглашения - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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