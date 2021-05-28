Рада рассмотрит законопроект, который сделает невозможным нарушения при строительстве

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк готовит к регистрации в парламенте проект закона, предусматривающий новые правила экспертизы проектов строительства. Цель изменений - устранить нарушения ГСН и других норм еще до начала строительства.

Как пояснила Шуляк, которая возглавляет Координационный совет по проблемам в градостроительстве, проектная экспертиза позволит оценить, насколько запланированное строительство соответствует целевому назначению земельного участка, сопутствующей инфраструктуре, окружающей среде и самому заявленному проекту. Это даст возможность действовать на опережение и устранять недостатки еще до того, как строительство начнется.

"Важно, что экспертиза также будет проверять соблюдение требований нормативно-правовых актов и других обязательных документов по механическому сопротивлению и стойкости, пожарной безопасности, гигиены, здоровья и защиты окружающей среды, защиты от шума и вибрации, энергосбережения и энергоэффективности", - говорит Шуляк.

Также она сообщала, что зарегистрировать право на строительство можно будет через электронную систему, где заказчик сам сможет вносить все данные. Государственные регистраторы и нотариусы будут лишь фиксировать права на недвижимое имущество, а функция проверки проекта на соответствие требованиям законодательства отойдет к специализированной экспертной организации. Такая система поможет блокировать использование поддельных печатей и экспертных отчетов, которыми до сих пор злоупотребляли нечестные застройщики.

Предложенные изменения являются частью реформы строительной отрасли. По инициативе министра инфраструктуры, а до недавнего времени - главы "Укравтодора" Александра Кубракова все дорожные объекты "Большой стройки" уже проходят обязательную экспертизу проектов.

За первый год реализации инфраструктурной программы Владимира Зеленского это позволило кардинально изменить подходы к текущему среднему ремонту дорог. Если раньше он включал только замену покрытия, то с 2020 года предусматривает усиление основы, что делает дороги более качественными и долговечными.